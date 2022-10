Frente fria chega ao Acre nesta segunda-feira e sensação térmica pode chegar a 8°C

Nesta segunda-feira (31), conforme o anunciado nos principais institutos de metereologia da região, está prevista a chegada de uma densa frente fria, com uma brusca queda de temperatura em Rio Branco e em alguns municípios do Acre.

Entre o final da tarde e o início da noite, uma intensa massa de ar polar deverá provocar temporais com ventos que poderão chegar a 80 mk/h. A estimativa é de que a partir das 20h, novos recordes de frio sejam registrados no leste e no sul do Acre, com sensação térmica na casa dos 8°C.

Foi emitido um alerta para que a população fique atenta a possíveis quedas de árvores, destelhamentos e outros danos às estruturas residenciais.