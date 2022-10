Previsão do tempo: frente fria trará onda de tempestade em todo Brasil

Uma abrangente onda de tempestades atingirá vários estados do Brasil com intensa massa de ar frio na próxima semana.

Cenário de tempestades severas é esperado para o centro da Argentina, Uruguai, Centro-Sul do Brasil, Paraguai e até na Bolívia. É muito alto o risco de tempestades de grande severidade com vendavais e granizo de variado tamanho, além de chuva forte.

No Rio Grande do Sul, a frente deve chegar à região de fronteira com o Uruguai entre o meio e o final da manhã de domingo (30).

A frente fria, então, atingirá o Paraguai, os demais estados do Sul do Brasil, o Centro-Oeste e parte do Sudeste no decorrer de segunda-feira (31), mas se adverte que já antes, da tarde para a noite do domingo, muitas áreas destas regiões já terão pancadas de chuva e temporais isolados devido ao ar muito quente e instável.

As chuvas poderão chegar ao Norte e Nordeste do país, como o interior da Bahia, na terça e quarta.