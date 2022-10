Gladson publica exonerações e promove novas mudanças em diretorias do Governo

No Diário Oficial desta segunda-feira (24), o governador Gladson Cameli (Progressistas) promoveu mudanças na estrutura de seu Governo.

A primeira foi a desistência de exonerar a diretora da Fundação de Amparo à Pesquisa de Estado do Acre (FAPAC). Williane de Souza Ferreira havia sido exonerada no dia 4 de outubro. Hoje, 20 dias depois, Cameli tornou sem efeito o decreto.

O Diário também traz a nomeação de Ezequias Moreira Do Nascimento para exercer o cargo de gerente administrativo da Unidade de Pronto Atendimento (Upa) da Cidade do Povo, na Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE).

Na mesma edição, Gladson exonerou Garisson Plínio da função de diretor da Secretaria de Estado da Casa Civil e o nomeou para diretor na Fapac.

José Lucas foi nomeado para ser diretor da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (SEET). O decreto que exonerou Alexandre José Alves De Oliveira do cargo em Comissão, referência CEC-1, da Secretaria de Estado de Comunicação foi revogado, assim como o decreto que cedeu o servidor Rivelino Silva Guedes para prestar serviços junto à Assembleia Legislativa do Estado do Acre (ALEAC).