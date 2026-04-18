Neste sábado, o prefeito também acompanhou o mutirão de limpeza

Dando continuidade à agenda de vistorias e ações imediatas na capital, o prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, esteve no bairro São Sebastião, na região da Baixada da Sobral, neste sábado (18). Acompanhado pelo diretor-presidente da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), Abdel Derze, o prefeito acompanhou o início das obras de recuperação de parte de uma rua.

A intervenção é fruto de uma visita realizada pela gestão na última terça-feira (14). Segundo o prefeito, ao se deparar com os problemas estruturais enfrentados pelos moradores, a determinação foi de que as equipes iniciassem os reparos o mais rápido possível.

LEIA TAMBÉM: Alysson acompanha mutirão de limpeza na Sobral: “A todo vapor”

“Estivemos aqui na terça-feira, nos deparamos com essa situação e hoje a equipe da Emurb já está trabalhando para solucionar o problema. Estamos fazendo a limpeza e vamos continuar recuperando ruas, com tapa-buraco e drenagem desses bueiros”, afirmou o prefeito.

O mutirão no São Sebastião conta com o apoio das lideranças locais. O presidente do bairro, Nelson, que acompanhou a vistoria neste sábado, agradeceu a celeridade no atendimento das demandas.

“Quero agradecer por vocês estarem aqui acompanhando as demandas do nosso bairro. Graças a Deus, isso está acontecendo agora”, destacou a liderança comunitária.

Mutirão de limpeza

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, iniciou o sábado (18) acompanhando o mutirão de limpeza na Baixada da Sobral, região afetada pela enxurrada causada pelas fortes chuvas da última semana.

O mutirão de limpeza, realizado pela Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, já retirou toneladas de lixo da região.

Após a enxurrada, a prefeitura de Rio Branco intensificou as ações para evitar novos transtornos na Baixada da Sobral. Na última sexta-feira (17), as equipes municipais realizaram uma força-tarefa que mobilizou mais de 50 trabalhadores, além de cerca de 30 equipamentos, entre caminhões e máquinas pesadas.

VÍDEO: