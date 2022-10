Governo do Acre inicia obras no Batalhão da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), em parceria com a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e a Polícia Militar, iniciou a reforma, adequação e revitalização do 6° Batalhão da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul.

O titular da Seinfra, Cirleudo Alencar, afirmou que as ações do Estado na infraestrutura dos prédios da PM contribuem para o fortalecimento da segurança pública.

“O governo continua com o trabalho de fortalecer as bases da Polícia Militar em todo o estado, o que tem sido um dos pontos cruciais para a redução do índice de criminalidade. Agora estamos em Cruzeiro do Sul realizando a substituição do forro que já estava deteriorado há muito tempo, o que ocasionava muita goteira”, ressaltou Alencar.

De acordo com o gestor, a Seinfra fará toda a reforma e adequação do 6° Batalhão da PM de Cruzeiro do Sul: “O governo disponibilizou R$ 2 milhões, de recursos próprios, para que pudéssemos realizar as obras neste batalhão tão significativo, um dos mais antigos do Acre e melhorar o atendimento à população e o ambiente de serviço aos policiais militares”.

As intervenções já foram iniciadas também no 8° Batalhão da Polícia Militar de Sena Madureira e no 4° BPM de Senador Guiomard. A previsão é de que todos esses serviços sejam concluídos até o fim do ano.

As reformas, adequações e revitalizações estão chegando a todos os municípios do Acre. Obras já foram concluídas em Assis Brasil, Brasileia, Feijó, Rio Branco, Tarauacá e Xapuri.

Os investimentos do governo do Acre nos prédios da PM geram postos de trabalho e renda para a população, fomentando as economias locais.