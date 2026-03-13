13/03/2026
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Deracre acompanha obras e trata de convênio com Exército para concluir pista em Santa Rosa do Purus

Parceria busca garantir conclusão da pista de pouso

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Deracre acompanha obras e trata de convênio com Exército
Deracre acompanha obras e trata de convênio com Exército/Foto: Assessoria

O andamento das obras da pista de pouso de Santa Rosa do Purus, a busca de solução para a conclusão dos últimos 150 metros da estrutura e as melhorias no entorno do aeródromo foram temas de reunião entre o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), e o Exército Brasileiro.

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A verba proveniente de emenda da bancada federal do Acre ao Orçamento da União foi viabilizada por parlamentares da bancada acreana, entre eles Mailza Gomes (PP), Dra. Vanda Milani (Pros), Flaviano Melo (MDB), Jéssica Sales (MDB), Perpétua Almeida (PCdoB), Alan Rick (União Brasil) e Sérgio Petecão (PSD).

A verba é proveniente de emenda da bancada federal do Acre ao Orçamento da União

A verba é proveniente de emenda da bancada federal do Acre ao Orçamento da União/Foto: Assessoria

Durante encontro com o tenente-coronel Fernando Nascimento Marques Curvo e com o capitão Yasser Arafat Belém de Figueiredo, chefe da Seção Técnica do 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7º BEC), a presidente do Deracre, Sula Ximenes, afirmou que as instituições discutiram a possibilidade de celebração de convênio para viabilizar a conclusão da obra.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura mantém cronograma e vai inaugurar viaduto da AABB na próxima semana, diz secretário

“A construção da pista é realizada com recursos provenientes de emendas da bancada federal do Acre ao Orçamento da União. No entanto, o valor disponível não é suficiente para concluir toda a extensão do projeto, restando cerca de 150 metros para a finalização da pista”, disse.

Desde o início da execução da obra, por determinação do governador Gladson Camelí, o governo do Estado tem apoiado os trabalhos conduzidos pelo Exército Brasileiro. Por meio do Deracre, é garantido o suporte logístico para o transporte de equipamentos e insumos necessários à reconstrução da pista de pouso e decolagem.

Desde o início da execução da obra o governo do Estado tem apoiado os trabalhos conduzidos pelo Exército Brasileiro

Desde o início da execução da obra o governo do Estado tem apoiado os trabalhos conduzidos pelo Exército Brasileiro/Foto: Assessoria

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, ressaltou que essa atuação tem sido essencial para garantir o avanço da obra em uma região de difícil acesso.

“Santa Rosa do Purus é um município onde a logística é desafiadora, e por isso o apoio do Estado tem sido fundamental desde o início. O Deracre tem garantido o transporte de equipamentos e insumos para que os trabalhos avancem e possamos chegar à etapa final dessa pista, que vai melhorar o acesso e as condições de atendimento para a população”, afirmou.

Para assegurar o abastecimento da obra, o Deracre realiza o transporte fluvial de equipamentos e materiais até Santa Rosa do Purus. Cada embarcação leva, em média, cerca de 12 dias para concluir o percurso, partindo do porto localizado ao lado da ponte sobre o Rio Purus, na BR-364, em Manoel Urbano.

Também foi discutida a melhoria da área no entorno do aeródromo. O Exército deve realizar intervenções para organizar o espaço em frente à área da pista, com a retirada do acúmulo de terra e a adequação do local. Já o governo do Estado por meio do Deracre deve iniciar a construção da casa de embarque e a implantação do acesso ao aeródromo.

Projetada para oferecer maior durabilidade e segurança operacional, a pista terá 1,2 quilômetro de extensão, 30 metros de largura e 25 centímetros de espessura em concreto armado, estrutura que permitirá maior resistência e menor necessidade de manutenção ao longo do tempo.

A parceria entre o governo do Acre e o Exército Brasileiro tem sido fundamental

A parceria entre o governo do Acre e o Exército Brasileiro tem sido fundamental/Foto: Assessoria

A parceria entre o governo do Acre e o Exército Brasileiro tem sido fundamental para viabilizar obras de infraestrutura em regiões de difícil acesso, contribuindo para ampliar a mobilidade e fortalecer a integração regional no interior do estado.

Assessoria

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