Guerra com facções: policiais e criminosos trocam tiros após suposta emboscada no interior do Acre

Uma guarnição da Polícia Civil foi recebida a tiros na noite deste domingo (23), na rua principal do Bairro José Hassem, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, a guarnição plantonista da Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolandia recebeu uma ligação dando conta de que tinha acabado de acontecer mais um homícidio, desta vez, nas proximidades da quadra de grama sintética.

Os policiais civis foram até o local denunciado para verificar a veracidade dos fatos. Ao chegar no local, os agentes viram apenas alguns homens sentados próximo à quadra, e ao se aproximarem perceberam que todos os homens estavam armados e começaram atirar em direção os policiais, que rapidamente revidaram, dando início assim a uma troca de tiros.

Os criminosos saíram correndo para uma área de mata que fica às margens do rio que dá acesso ao lado boliviano. Os policiais civis pediram apoio às guarnições do 5° Batalhão da Polícia Militar, que realizaram o patrulhamento ostensivo e foram até o local onde ajudaram na verificação da denúncia.

Os policiais civis e militares fizeram uma varredura na área, mas ninguém foi encontrado. Os policiais civis abriram uma investigação para ver se era apenas uma falsa comunicação de crime ou era uma emboscada para matá-los. A segunda hipótese é que poderia ser também apenas um confronto casual, sem tivesse sido planejado pelos bandidos.

Os policiais civis são muito atuantes na região do Alto Acre, isso também pode ter chamado atenção de muitos faccionados que estão em guerra pelo domínio de bairros, considerado estratégico na área de fronteira para o tráfico ou para ser apenas passagens de drogas.