Guerra entre facções deixa um morto e outro ferido no interior do Acre

Josimar Amorim do nascimento, de 34 anos, vulgo ‘Nola’, foi morto a tiros e o amigo da vítima idenficado como Raylan Costa Oliveira, 24 anos, também ficou ferido na manhã desta quinta-feira (6), dentro de um apartamento localizado no bairro Eldorado, as margens da BR-317, no município de Brasileia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, “Nola” estava no seu apartamento juntamente com a esposa e os filhos do casal na companhia do amigo Raylan, quando o local foi invadido por quatro homens fortemente armados que chegaram em um veículo de cor branca. Ao se aproximar dos dois homens, os criminosos abriram fogo, não dando chance de defesa para nenhum deles.

“Nola” ainda tentou correr mais caiu sem vida dentro do próprio quarto. Raylan conseguiu correr para dentro de um banheiro ainda ficou aguardando por socorro. Já a mulher que é esposa de “Nola” e os filhos deles não foram atingidos pelos tiros. Após a ação, os bandidos voltaram correndo para o carro e fugiram do local.

Populares ainda acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os socorrista chegaram ao local, “Nola” já estava sem vida e foi atestado a morte do homem. Já Raylan, foi socorrido e levado ao Hospital Raimundo Chaar, onde recebeu os primeiros atendimentos e está em estado de saúde grave.

Policiais Militares estiveram no local e realizaram ronda na região, na tentativa de prender os autores do crime, mas nenhum suspeito foi encontrado até o fechamento desta matéria.

A PM isolou a área para o trabalho da perícia criminal. Depois de todo trabalho pericial, o corpo de “Nola” foi encaminhado a sede do Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para ser realizado os exames cadavéricos.

Ainda segundo a polícia, a motivação do crime pode ter sido a guerra entre facções criminosas.

O caso vai ser investigado por agentes de Polícia Civil do município de Brasiléia.