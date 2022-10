Histórico: senamadureirense toma posse como delegado da Polícia Federal  

A cidade de Sena Madureira, no interior do Acre, está em clima de comemoração. Pela primeira vez, um senamadureirense consegue aprovação em concurso público para o cargo de delegado da Polícia Federal. Trata-se de Kennedy Rivelino Motta Barbosa, 31 anos, que durante muitos anos morou no bairro Cidade Nova.

Formado em Direito, ele prestou concurso para a PF em 2021 concorrendo com mais de 300 mil candidatos em todo o Brasil. A bem da verdade, foram 321.615 inscritos. Naquela ocasião, Kennedy Rivelino atingiu uma pontuação excelente e, a nível de Brasil, ficou no 33º lugar.

Após passar na prova, considerada dificílima, ele conseguiu aprovação em todas as demais etapas e nesta semana tomou posse. Conforme informações, o mesmo atuará na cidade de Epitaciolândia, região de fronteira.

Kennedy Rivelino é filho da professora Wanda Motta e do policial militar Kennedy Barbosa. Antes de se tornar delegado da PF, ele exercia a função de policial militar.