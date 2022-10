Homem é assassinado enquanto saía de bar no interior do Acre

Júnior dos Santos Silva, conhecido popularmente como “Rato”, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (26), ao sair de um bar localizado na Rua Zuila Bezerra, no bairro Aeroporto, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Júnior havia acabado de sair de um bar e caminhava pela rua voltando para casa, quando foi surpreendido por dois criminosos que se aproximaram da vítima e, em posse de uma arma de fogo, efetuaram vários disparos, sendo que quatro dos tiros acertaram a vítima, sendo um no tórax e três no abdômen. A vítima ainda tentou correr, mas sem forças, acabou caindo no em via pública. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou um ambulância de suporte avançado, para dar os primeiros atendimentos a Júnior, mas, ao chegar no local, o homem já estava sem vida.

Policiais militares isolaram a área para o trabalho da perícia criminal e em seguida agentes do Instituto Médico Legal (IML) removeram o corpo de Júnior, que foi encaminhado a sede do órgão em Rio Branco, para passar por exames cadavéricos.

Policiais Militares do 5° Batalhão também estiveram no local, colheram as características dos acusados e realizaram ronda na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.

A motivação do crime é desconhecida pela polícia. O caso será investigado por agentes da Polícia Civil do município de Epitaciolândia.