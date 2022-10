Homem suspeito de matar mulher que riu após ‘brochada’ é preso

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, nessa quinta-feira (20), um homem de 44 anos suspeito de matar uma mulher após não conseguir manter relações sexuais com ela. A vítima teria rido da ‘brochada’ do autor, que se revoltou com a reação dela e a atingiu com vários golpes utilizando um objeto pontiagudo.

O crime ocorreu na última segunda-feira (17), em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. O homem recebeu voz de prisão em Venda Nova, em Belo Horizonte.

Segundo a delegada Adriana das Neves Rosa, da Delegacia Especializada de Homicídios de Santa Luzia, o suspeito disse que ele e a vítima se encontraram em um bar e teriam começado a beber juntos e a usar entorpecentes. O casal então foi até a casa do investigado, no bairro Asteca, em Santa Luzia.

“Após consumirem bebidas e drogas, teriam tentado realizar uma relação sexual que supostamente não teria sido efetivada por causa da disfunção erétil do suspeito. Ela então teria zombado do homem”, explica a delegada.

Homem deve responder por homicídio qualificado

O homem teria ficado insatisfeito com a reação irônica da mulher. Então, ele teria pegado um “chuço” (vara armada de ferro pontiagudo), e a atingido com vários golpes no pescoço e do peito. Segundo a Polícia Civil, o homem poderá responder pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

A irmã do autor entrou em contato com a polícia para informar o paradeiro dele na tarde de ontem. O caso segue em investigação.