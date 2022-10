Acre recebe o maior hospital para animais da Região Norte; VEJA FOTOS

Com equipamentos de última geração e funcionamento 24h, o Hospital Veterinário Lyon chegou ao Acre, trazendo um espaço para diagnóstico, tratamento e consulta para vários animais, sejam eles domésticos ou silvestres. A inauguração do espaço médico para animais aconteceu nesta quarta-feira (27).

Localizado na rua São Paulo, 721, no bairro Bosque, em Rio Branco, o Hospital Veterinário Lyon oferece serviços de pet shop, farmácia, clínica, loja de banho e tosa, além do café Chez Mémé dentro do espaço do Hospital.

Segundo Stênio Soares, um dos proprietários do hospital, o espaço conta com atendimento e monitoramento dos animais internados por 24 horas, além de equipamentos de qualidade para atender as mais diversas necessidades dos animais, como exames laboratoriais, raio x digital, ultrassom, farmácia, internação, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), especialidades.

“Essa é a maior unidade da Região Norte e vamos atender cães, gatos, animais silvestres, aves, macacos e répteis no hospital. Além disso, também vamos fazer atendimentos de bois, vacas e cavalos, mas por enquanto, será in loco ou através da telemedicina, que são as consultas virtuais”, explica Stênio.

Por enquanto, os tutores dos animais devem levar os bichos para o hospital para receber atendimento, mas o hospital também vai oferecer serviço de transporte dos animais, com carro especializado para isso. Em dezembro, os médicos veterinários também vão iniciar as consultas em casa.

Outros serviços

O Hospital Veterinário Lyon tem parceria com a Faculdade Unisepe Educacional, para oferecer cursos para estudantes de medicina veterinária e para profissionais na área, bem como para capacitar cada vez mais a equipe do hospital.

Além disso, Stênio explica que o Hospital vai servir como prestador de serviços para clínicas menores em Rio Branco, principalmente na questão dos equipamentos para exames laboratoriais.

Confira fotos da inauguração:

O fotógrafo Gustavo Monteiro esteve presente na inauguração do Hospital Veterinário Lyon e registrou alguns cliques para o ContilNet. Confira!