Idoso tem residência invadida e é agredido a coronhadas antes de ter o veículo roubado no Acre

O idoso João Guerra Terças, 74 anos, teve a casa invadida, foi agredido a coronhadas e teve o carro roubado na manhã de sábado (15), no Ramal Santo Onofre, no Loteamento Santa Luzia, na região do Apolônio Sales, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, João estava dentro da própria residência quando foi surpreendido por dois criminosos que chegaram no local e, de posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto. Não satisfeito, durante o roubo, um dos bandidos acabou dando uma coronhada na testa da vítima e, em seguida, subtraiu um celular e o veículo que estava na casa do homem. Após a ação, os criminosos fugiram levando o veículo.

Vizinhos que viram o desespero do idoso acabaram ligando para a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado que prestou os primeiros socorros ao ferido e o encaminhou ao Pronto-Pocorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar os autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).