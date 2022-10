Modelo acreana participa de reality show nacional; saiba tudo na coluna da Kelly

Sugestões: [email protected]

MY BDAY

Hello my leitores, abrindo a coluna agradecendo a Deus por mais um ciclo, mais um ano de vida no dia 30 de setembro e comemorado no dia 7 de outubro no Plano B. Quero agradecer ao proprietário Wladimir Rodrigo, o ambiente é maravilhoso e tudo estava lindo! A decoração ficou por conta do Alugue Fest que teve como decoradora Jhane Sena.

O meu belíssimo vestido da loja Loh & Rose Stores localizada na sala 3 da Galeria Matos, o cabelo com assinatura do Muse Salão e Café por Tiffany Toyama, maquiagem Jessyka Lophes, bolo Mônica Mansour, doces Requinte Doceria, registro fotográfico de Icaro Passos. Animação e alegria da aniversariante e dos convidados. Confira alguns clicks desse mega dia!

32 CAMPEONATO BOXE CHINES

Os atletas acreanos de Boxe Chinês ( Kung fu Wushu) estão de parabéns pelo belíssimo desempenho no 32 Campeonato Brasileiro de Kung fu Wushu realizado na cidade de Goiânia, do dia 12 a 16 de outubro.

O atleta Kennedy Ferreira ganhou o campeonato, tornando-se bicampeão brasileiro em SANDA (boxe chinês).

Parabéns também ao Mestre Ageferson Diniz heptacampeão brasileiro, técnico dos atletas e proprietário do Centro de Treinamento Pitibull por acreditar e incentivar o esporte.

GLAMOUR

No glamour, a cirurgiã plástica, Fernanda Vedette, em recente casamento familiar .

HALLOWEEN

Dia 1 de novembro acontece a segunda edição do VIPs Empowered edição Halloweem. A festa começa às 21 horas, serão 7 horas de muita festa com atração de Dj Lauro Félix, Sandra Melo, Hangel Borges e Nayara Vilela, 100% Open bar com ingresso no valor de R$ 50,00. Contato: 99956-6973

FÉRIAS NATAL

A rainha da fotografia, Ryanna Glenda, aproveitou as férias ao lado do pai Ronildo Guerra e da irmã Raissa Gerra, na bela Natal. A família era só diversão e felicidade, tanto que já estão preparando a próxima!

NIVER SUELI SOBRINHO

A Secretaria Executiva, Sueli Sobrinho, trocou de idade na segunda-feira (17), mas recebe amigos e familiares em uma mega festa em sua cidade de nascimento Xapuri, na sexta-feira, 21. A socialite arrasa em tudo que faz, a festa vai ser a festaaaaa! Parabéns amiga querida!

FEIJOADA DO THEODORO

A tradicional e concorrida feijoada do jornalista e colunista social, Luiz Theodoro, acontece no dia 13 de novembro, no Afa Jardim.

Adquira sua camisa pelo 99215-7857

ACRETOBER FEST

Atenção: está chegando o dia da grande Acretoberfest Altaneira. Pela primeira vez no estado do Acre, uma festa inspirada na oktoberfest alemã.

Dia 21/10, a partir das 17h, com mais 6 horas de OPEN BAR e várias atrações musicais, Dito Bruzugu e banda, dupla Thales e Thiago, DJ Scott e muita gente bonita. Adquira já o seu passaporte, pontos de vendas na choperia Jupará e Exciter Motors. Mais informações ligue no (68) 99227 6110.

NIVER JUH VELLEGAS

No sábado, 15, a digital influencer, Juliana Vellegas, comemorou seu aniversário em grande estilo no Maison Borges, tudo estava lindo e de bom gosto, a festa começou as 21h e acabou pela manhã. Os colunistas socias foram prestigiar a aniversariante. Parabéns e tudo de melhor, Juliana!

REALITY SHOW

A acreana Andressa Brito, 25 anos, modelo by Celso Missologo, em breve estará embarcando para o reality show nacional House In Paradise @houseinparadisereiryshow, em Maragogi -AL, onde disputará com mais 20 misses e modelos em diversas dinâmicas o prêmio final e mais contratos. A bela segue em preparação rumo a esse grande desafio e está muito confiante!