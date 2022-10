Jorge Viana usa redes socias para parabenizar Lula e chama petista de presidente

Nesta quinta-feira (27), o ex-senador Jorge Viana usou seu perfil no Instagram para parabenizar e externar a admiração pelo ex-presidente Lula.

“Eu tenho o privilégio de ser amigo desse querido aniversariante há mais de 30 anos. Foi através dele e inspirado na sua liderança que ocupei cargos tão importantes na vida pública”, escreveu Jorge em seu post.

Em dado trecho da postagem, o ex-parlamentar refere-se a Lula como se este já tivesse sido eleito.

“Hoje é o dia de celebrar a vida do presidente Lula! Falo assim porque tenho muita fé na força do voto do povo brasileiro no próximo domingo”.

Jorge Viana, também escreveu que sua esperança estaria na vitória de Lula, pois segundo ele, o ex-presidente estaria de volta para salvar a democracia e tirar o Brasil do medo. O também ex-governador do estado encerrou a sua postagem parabenizando o aniversariante do dia, a quem chamou de amigo, e desejando que Deus continuasse bendizendo Lula e a nação brasileira.