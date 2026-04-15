15/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Veja: Deputado Roberto Duarte vai à Câmara após ataque de Márcio Mustafá

Márcio Mustafá afirmou que iria "puxar a peruca" do parlamentar ao encontrá-lo

Por Redação ContilNet 15/04/2026
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
A sessão da Câmara Municipal de Rio Branco desta quarta-feira (15) registrou um embate direto entre o deputado federal Roberto Duarte (Republicanos) e o vereador Márcio Mustafá (PSDB). O parlamentar federal compareceu ao prédio do legislativo municipal logo após Mustafá proferir declarações em plenário atacando sua atuação e fazendo menções à sua aparência pessoal.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Durante seu tempo na tribuna, o vereador Márcio Mustafá criticou o que chamou de falta de retorno de parlamentares estaduais e federais à população da Baixada da Sobral. Ao citar especificamente Roberto Duarte, Mustafá declarou: “ vou puxar a peruca dele quando encontrar na Baixada da Sobral”. “Esse daqui, que tira voto da baixada e quando chega agora, cadê? Joga o problema nas costas dos vereadores aqui”.

Resposta e Desafio

Em resposta, Roberto Duarte utilizou suas redes sociais para gravar um vídeo diretamente das dependências da Câmara Municipal. No registro, o deputado rebateu a provocação e desafiou o desempenho legislativo do vereador, comparando-o ao seu histórico na casa. “Estou aqui na Câmara Municipal de Rio Branco, onde o cidadão disse que ia puxar minha peruca. Olha cidadão, vá trabalhar. Eu fui vereador aqui no município de Rio Branco e em apenas dois anos apresentei mais de 14 mil proposições nesta Casa. Desafio vossa excelência a me apresentar o seu trabalho”, pontuou Duarte.

O deputado federal também vinculou a responsabilidade dos problemas da região à função de Mustafá como aliado do executivo local. Duarte lembrou que o vereador atuou como líder do prefeito Tião Bocalom e questionou: “Quem resolve os problemas da Baixada é a prefeitura. O senhor enquanto líder fez o que pela Baixada da Sobral?”.

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.