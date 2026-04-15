A sessão da Câmara Municipal de Rio Branco desta quarta-feira (15) registrou um embate direto entre o deputado federal Roberto Duarte (Republicanos) e o vereador Márcio Mustafá (PSDB). O parlamentar federal compareceu ao prédio do legislativo municipal logo após Mustafá proferir declarações em plenário atacando sua atuação e fazendo menções à sua aparência pessoal.
Durante seu tempo na tribuna, o vereador Márcio Mustafá criticou o que chamou de falta de retorno de parlamentares estaduais e federais à população da Baixada da Sobral. Ao citar especificamente Roberto Duarte, Mustafá declarou: “ vou puxar a peruca dele quando encontrar na Baixada da Sobral”. “Esse daqui, que tira voto da baixada e quando chega agora, cadê? Joga o problema nas costas dos vereadores aqui”.
Em resposta, Roberto Duarte utilizou suas redes sociais para gravar um vídeo diretamente das dependências da Câmara Municipal. No registro, o deputado rebateu a provocação e desafiou o desempenho legislativo do vereador, comparando-o ao seu histórico na casa. “Estou aqui na Câmara Municipal de Rio Branco, onde o cidadão disse que ia puxar minha peruca. Olha cidadão, vá trabalhar. Eu fui vereador aqui no município de Rio Branco e em apenas dois anos apresentei mais de 14 mil proposições nesta Casa. Desafio vossa excelência a me apresentar o seu trabalho”, pontuou Duarte.
O deputado federal também vinculou a responsabilidade dos problemas da região à função de Mustafá como aliado do executivo local. Duarte lembrou que o vereador atuou como líder do prefeito Tião Bocalom e questionou: “Quem resolve os problemas da Baixada é a prefeitura. O senhor enquanto líder fez o que pela Baixada da Sobral?”.