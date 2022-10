Jovem de 18 anos é esfaqueada em transmissão de live: “vou te picar inteira”; IMAGENS FORTES

Uma jovem de 18 anos foi esfaqueada por uma mulher, no domingo (2), em uma casa na Avenida Morumbi, no Jardim Cruzeiro do Sul, em São Carlos (SP). A vítima fazia uma live no momento da violência. A mulher suspeita do crime não foi localizada

A Polícia Militar atendeu a ocorrência por volta de 17h. A vítima Iasmin Francislaine Maria participava de uma festa e fazia uma transmissão no Facebook.

Nas imagens, Iasmin se aproxima da agressora em uma cama e a filma. A mulher reage e esfaqueia vítima. A motivação do crime não foi esclarecida. A jovem grita e em seguida pede ajuda.

“Eu vou te picar inteira”, diz a agressora no vídeo; CONFIRA AQUI.

A suspeita não foi localizada. A jovem esfaqueada foi socorrida pelo Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para a Santa Casa de São Carlos.