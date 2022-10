Com lançamento agendado para o próximo sábado (22/10), a música Retomada, novo trabalho do cantor Latino, chega para incentivar os brasileiros a torcer na Copa do Mundo, além de também representar a volta à normalidade. O videoclipe é assinado por Mano Brandão e tem a participação da Grande Rio, atual campeã do Carnaval carioca.

O ballet conta com 10 integrantes, cada uma apresentando em sua camisa uma palavra de mensagem positiva. “Retomada representa o encontro dos amigos, das crianças na escola, com companheiros de trabalho, de uma vida social que ficou durante dois anos comprometida em função da pandemia”, explica Latino. “O conceito geral é de superação e os ‘dribles’ são para as adversidades da vida. Repare que nas camisas das mulheres (jogadoras) tem vários dizeres sobre inclusão social, etc.. Queremos levar no clipe algumas mensagens de positivismo aos brasileiros e mostrar ao mundo que pra vencer na vida (assim como no futebol) você precisa saber driblar para ganhar”.