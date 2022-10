Ministério da saúde divulga boletim da Covid-19 e Acre aparece com os menores índices de infecção e mortes pela doença

Nesta quinta-feira (27), o Ministério da Saúde informou que o Brasil, desde o início da pandemia, registrou 687.962 mortes por Covid-19. Segundo dados do boletim epidemiológico, o número total de casos confirmados da doença que é de 34.815.258.

Nas últimas 24 horas foram registrados 8.183 novos casos. O boletim mostra que 34.038.995 pessoas se recuperaram da doença e 88.301 casos estão em observação.

No raking geral, São Paulo lidera o número de casos com 6,14 milhões, seguido por Minas Gerais (3,88 milhões) e Paraná (2,75 milhões). O menor número de infectados pela doença é registrado no Acre (149,7 mil). O estado também figura entre os menores números de mortes pela doença com 2.029.

Segundo divulgou o site Exame, até esta quinta-feira (27) foram aplicadas 487,9 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, das quais 180,2 milhões foram primeiras doses e 162,6 milhões, segundas doses. A dose única foi aplicada em mais de 5 milhões de pessoas.