Mistério sobre queda do avião de Marília Mendonça é desvendado pela Globo

Quase um ano após a morte de Marília Mendonça (1995-2021), o motivo da queda do avião que a vitimou ainda é investigado pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). Na reportagem que será exibida domingo (30) no Fantástico, na Globo, o repórter Maurício Ferraz explica as causas descartadas até o momento.

“Na parte da investigação, tivemos acesso aos laudos. A gente já sabe que não teve problema de mau súbito [do piloto], nem de mau tempo, mas entende porque a turbina caiu”, revelou Ferraz, ao colunista Lucas Pasin, do UOL, nesta sexta (28).

A matéria também mostrará como estão Murilo Huff, ex de Marília e pai de Leo, único filho deles; e Ruth Moreira, mãe da cantora. No dia 5 novembro, que completa um ano da morte da sertaneja, a matriarca pretende viajar com o neto para escapar do luto.