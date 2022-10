Moraes diz que operações da PRF não impediram eleitores de votar

Moraes fez a intimação com urgência após explodirem denúncias de eleitores de que operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão dificultando o deslocamento de eleitores, sobretudo no Nordeste.

Atendendo a pedido do deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP), o ministro Alexandre de Moraes já havia proibido que a PRF e a Polícia Federal (PF) fizessem operações envolvendo transporte público de eleitores neste domingo. Pode haver responsabilização criminal dos diretores-gerais das corporações.

“Nós determinamos que o transporte público não poderia ser menor que a média. A garantia do transporte público gratuito é importantíssima para o voto nos eleitores com menor poder aquisitivo. A partir disso, foi determinado à PRF que não fizesse operações que prejudicassem o transporte público dos eleitores, para que não impedissem os eleitores de chegar aos seus locais de votação”, explicou Moraes.

O presidente do TSE relatou à imprensa que as vistorias foram feitas apenas em ônibus sem condições de transitar, com pneus carecas e que desrespeitassem o Código Brasileiro de Trânsito. “Não houve nas operações retorno à origem dos eleitores. Mas, após a conversa, o diretor se comprometeu a parar todas as operações”, disse Moraes.

O ministro negou que o transporte público gratuito “favorece A ou B”.

“O transporte público favorece a democracia. Não há prejuízo das chapas garantindo transporte público ao eleitor. O transporte é garantido a todos os eleitores.”

Denúncias

Por meio de vídeos, divulgados nas redes sociais, pessoas denunciam mobilização da PRF que pode dificultar o voto neste domingo. Entre eles, o prefeito de Cuité (PB), Charles Camaraense (Cidadania). De acordo com ele, agentes da corporação estão na entrada da cidade para impedir que a população vote.

Veja vídeos com as denúncias:

Ninguém viu essa mobilização da PRF no primeiro turno! Em Zé Doca – MA, eleitores não estão conseguindo chegar ao seu local de votação! Quem estiver por lá, ajuda! #Eleicoes2022 #nordeste pic.twitter.com/QADKSYlbA5 — Lucas Rosa (@luscasrosa) October 30, 2022

🚨 Circulam na internet vários vídeos de pessoas denunciando que não estão conseguindo chegar aos seus locais de votação em diversas cidades do Nordeste devido a ações da PRF#eleições2022 pic.twitter.com/MrPZqnh9OZ — Metrópoles (@Metropoles) October 30, 2022

🚨 Usuários denunciam supostas ações da PRF para impedir pessoas de irem votar #eleições2022 pic.twitter.com/qPj1Skgu9R — Metrópoles (@Metropoles) October 30, 2022

A PRF ainda não se manifestou sobre as denúncias. Disse somente que está tomando ciência dos acontecimentos e não se pronunciará por enquanto.