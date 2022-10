Motorista foge após perder controle de veículo e cair em córrego de Rio Branco

Um motorista ainda não identificado perdeu o controle do próprio veículo e caiu dentro de um córrego na noite deste sábado (15), em uma rotatória que fica entre a Avenida Ceará e a Estrada Dias Martins, próximo a AABB, no bairro dos Engenheiros, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o motorista trafegava em alta velocidade no sentido centro-bairro em um carro modelo Honda Civic de cor branco, quando não conseguiu fazer a rotatória, perdeu o controle e capotou várias vezes. O veículo só parou quando caiu dentro de um córrego que fica às margens da Estrada Dias Martins. Após o acidente, o motorista saiu às pressas do local deixando o veículo e fugiu.

Populares que viram a gravidade do acidente e aonde foi parar o veículo, acionaram uma ambulância, a Polícia Militar e também o Corpo de Bombeiros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para socorrer o motorista do veículo que poderia estar ferido, mas ele não foi encontrado no local. O Corpo de Bombeiros também foi ao local para realizar um possível descarceramento, mas não foi preciso, pois o Samu já tinha avisado que não havia ninguém dentro do veículo.

Os policiais militares do Batalhão de Trânsito foram ao local e isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os trabalhos periciais, o veículo foi removido de dentro do córrego com auxílio de um guincho. O carro foi encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).