No Acre, criança com suspeita de dengue hemorrágica tem exames divulgados; confira

Após a informação de que o pequeno Rafael Silva de Oliveira, de 5 anos de idade, havia sido internado no Pronto-Socorro de Rio Branco com dengue hemorrágica, repassada pelo próprio pai do garoto à reportagem da TV Gazeta, nesta segunda-feira (24), Janaina Mazaro, gerente de Assistência à Saúde do Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN), emitiu uma nota explicando o caso.

De acordo com o comunicado, o laboratório recebeu a amostra no último dia 18 para realização do exame de dengue do referido paciente, mas houve um desacordo nas informações repassadas quanto a data do início dos sintomas do paciente, e por isso, o Lacen optou por realizar os dois tipos de exames disponíveis para a doença, um que detecta um componente viral no início da doença, e o outro, que detecta anticorpos contra o vírus e que deve ser utilizada a partir do 7° dia do início dos sintomas.

Segundo a nota, os dois exames apresentaram o resultado negativo.

“Informo ainda que seguindo o protocolo de diagnóstico diferencial das Arboviroses preconizado pelo Ministério da Saúde, também foram realizadas as sorologias para Zika e Chikungunya, sendo que ambas apresentaram o resultado não reagente (negativo)”, conclui o comunicado.