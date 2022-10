Criança de cinco anos é internada em Rio Branco com dengue hemorrágica

Rafael Silva de Oliveira, de 5 anos de idade, foi internado no Pronto-Socorro de Rio Branco com dengue hemorrágica. A informação foi dada pelo pai do garoto à reportagem da TV Gazeta, nesta segunda-feira (24).

“A gente não sabe o que fazer, não sabe a quem recorrer ou não sabe o que dar. Não tem os medicamentos que é indicado para a dengue hemorrágica”, disse o pai ao jornalista Adailson Oliveira.

A confirmação da doença à família teria sido feita pelo médico que atendeu Rafael já na segunda vez que os pais procuraram atendimento.

Os exames feitos antes não foram conclusivos, mas o tratamento segue sendo feito para dengue.

A vigilância vai acompanhar o caso do garoto e esperar um laudo mais conclusivo.