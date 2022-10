No Acre, homem descumpre medida judicial e é preso com carro roubado

Na tarde deste sábado, 29 de outubro, uma equipe de policiais militares da 1ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar do Acre (4º BPM/PMAC) recuperou um veículo roubado/furtado, no Centro de Senador Guiomard. O homem que dirigia o veículo foi preso durante a ação.

Os militares foram informados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) de que um veículo com restrições de roubo/furto estaria deslocando para Senador Guiomard. Após deslocamento da guarnição, o veículo Gol, de cor cinza, foi visualizado logo na entrada da cidade e acompanhado até ser abordado e parado.

Questionado pelos policiais, o motorista disse ter pego o carro emprestado para ir à Plácido de Castro, porém, foi constatado que por possuir passagem pelo sistema prisional e estar em cumprimento de medidas cautelares, não poderia se ausentar da comarca de Rio Branco.

O indivíduo foi preso e conduzido para a delegacia local, juntamente com o automóvel apreendido, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.