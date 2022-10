No Acre, homem mata onça após ter se sentido atacado por animal; IMAGEM FORTE

Um morador do Rio Macauã, em Sena Madureira, cujo nome não foi divulgado, abateu recentemente uma onça pintada. Conforme informações, ele estava dentro da mata caçando animais silvestres para o sustento da família quando, em determinado momento, seu cachorro acuou o animal.

Ao ouvir os latidos, o morador se destacou em direção ao cachorro e ao tentar se aproximar a onça teria vindo em sua direção. Temendo sofrer um ataque, ele agiu rapidamente e a matou.

De acordo com moradores da região, esse tipo de situação não ocorre com frequência, porém, existem situações que atitudes como esta precisam ser tomadas com a finalidade de a vida.