No interior do Acre, preso engole gilete e vai parar no PS; ele corre risco de morte

Um reeducando que cumpre pena no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, precisou ser encaminhado para o Pronto Socorro de Rio Branco após engolir uma gilete de prestobarba. A ocorrência foi registrada por volta das 16 horas deste domingo (16).

Segundo informações repassadas ao ContilNet, os detentos de um determinado pavilhão começaram a fazer barulho para chamar a atenção dos policiais penais. Ao deslocar ao local, os policiais se depararam com o reeducando. Ele alegou que foi beber água e sentiu algo rasgando sua garganta. Através do raio-x, foi possível detectar a gilete em seu estômago.

Após ser retirado da cela, o apenado foi encaminhado inicialmente ao Hospital de Sena Madureira. Em seguida, precisou ser levado para Rio Branco. “O médico nos informou que com o passar do tempo o próprio organismo pode expelir a gilete, só que por onde ela vai passando, vai ocasionando cortes, podendo levá-lo à morte. Também há a possibilidade do objeto sair naturalmente. Por via das dúvidas, providenciamos o encaminhamento para Rio Branco para uma avaliação mais detalhada”, comentou Francisco de Assis, diretor do presídio de Sena Madureira.

O reeducando em questão é o mesmo que iria receber um aparelho celular apreendido dentro de uma escova de lavar roupas. Naquela ocasião, uma advogada foi flagrada tentando passar com o material nas dependências do presídio.