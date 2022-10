Novo recurso incrível adicionado ao Instagram; veja como utilizar

O Instagram está entre os aplicativos mais utilizados atualmente. A rede social faz parte do grupo Meta, comandado por Mark Zuckerberg. Junto dele estão o WhatsApp e Facebook, montando assim, um grupo de peso.

Para garantir a melhor experiência dos usuários, a empresa realiza diversas atualizações adicionando novas funcionalidades. Depois de várias mudanças no WhatsApp, chegou a vez do Instagram passar por uma novidade.

Instagram traz novidade

O aplicativo de fotos e vídeos está com um novo recurso em fase de testes. Agora, a opção poderá permitir que usuários adicionem uma música no perfil da mesma maneira que já ocorre no Facebook.

Nesta possibilidade, os usuário poderá deixar o recurso visível no perfil. A música poderá ser encontrada abaixo da bio e dos links na página pessoal da pessoa.

O internauta Alessandro Paluzzi, já conhecido por vazar diversas informações sobre redes sociais, publicou algumas capturas de tela que mostram como irá funcionar a novidade. Assim, ele realizou uma demonstração adicionando a música de Rick Astley “Never Gonna Give You Up” diretamente na sua conta.

Assim, a ferramenta poderá permitir que os usuários consigam personalizar ainda mais o seu perfil na rede social. Assim, além de escrever mais sobre si mesmo, ainda existe a possibilidade de adicionar uma música que tenha algum significado.

Como vai funcionar

A empresa ainda não comentou detalhes da nova possibilidade. Contudo, é provável que ela funcione de maneira simples. Segundo as imagens mostradas por Paluzzi, a opção estará disponível na área de edição do perfil.

Assim, basta selecionar a última opção de botão na parte inferior do aplicativo, ou seja, sua foto de perfil. Feito isso, basta clicar no grande botão que fica entre as informações do perfil e os destaques dos stories. A opção possui o texto “Editar perfil”.

Um novo campo aparecerá com a opção “Selecione sua música”. Ao clicar o usuário poderá escolher a música que deseja para deixar junto às suas outras informações. Há também a opção de adicionar 40 caracteres como legenda.

Depois de salvar as alterações, a pessoa já poderá ver a música escolhida na área abaixo da bio. Mais especificamente na parte reservada para os links.

Redes sociais com músicas

Os usuários que já estão na internet há mais tempo já experimentaram essa opção. Ela estava disponível na antiga rede social My Space durante os anos 2000. Nessa época, as pessoas também conseguiram acrescentar músicas ao perfil da rede social.

Datado desta mesma época, o MSN também possuía um recurso um pouco diferente. Nele não era possível ouvir as canções. Porém, o usuário podia escolher mostrar a música que estava ouvindo.

Por fim, outra rede social que liberava a escuta de músicas era o Tumblr. A plataforma ficou bastante famosa na última década. Nele, vários adolescentes criavam seu próprio blog para escrever e compartilhar imagens e GIFs.

Nesta opção a modalidade era ainda mais rebuscada. Os usuários podiam criar uma playlist que ficaria tocando enquanto outros internautas navegam entre suas postagens. Com a chegada de novas redes como o Instagram, essa opção acabou caindo em desuso.