Nubank autoriza liberação de até R$ 5 MIL no cartão de crédito

O Nubank disponibilizou um recurso que possibilita a liberação de até R$ 5 mil no cartão de crédito direto pelo aplicativo. A função é bastante útil para os clientes que precisam fazer uma compra, mas não possuem o limite necessário.

O desbloqueio é feito de forma prática e acontece instantaneamente para que o usuário possa aproveitar o novo limite na hora. Entenda como funciona a novidade do banco digital.

Desbloquear R$ 5 mil no Nubank

A funcionalidade para construção de limite é mais uma promessa do Nubank para descomplicar a vida dos usuários. Para utilizá-la, basta reservar o saldo da conta digital e utilizar como crédito em compras feitas no cartão.

Por exemplo: se uma pessoa precisa fazer uma compra de R$ 200, deve depositar esse valor em sua conta digital e reservá-lo como limite. Dessa forma, ela poderá utilizá-lo em transações com o cartão de crédito, inclusive em serviços de assinatura e parcelamentos.

O valor reservado ficará indisponível para uso até o pagamento da fatura, sendo possível construir até R$ 5 mil de limite. Após o sistema detectar o pagamento, o saldo é liberado para ser usado novamente como limite ou resgatado de volta para a conta.

Como construir limite

Veja o passo a passo para liberar até R$ 5 mil de limite no cartão do banco digital:

Acesse o aplicativo Nubank; Na tela inicial, entre no menu “cartões”; Clique em “ajustar limite”; Toque em “reservar como limite”; Informe o valor desejado confirme a operação.

Construir limite é uma boa opção para clientes que querem desenvolver um histórico de crédito e aumentar suas chances de conseguir um cartão com limite pré-aprovado no futuro. Para os demais usuários do Nubank, a função não é muito vantajosa.