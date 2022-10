Nubank fica fora do ar pela terceira vez em uma semana e usuários reclamam

Pela terceira vez no intervalo de uma semana, o aplicativo do Nubank voltou a apresentar problemas nesta quarta-feira (5). O site DownDetector começou a registrar um aumento das reclamações de clientes do banco digital no final desta manhã, algo verificado também nas redes sociais.

Na semana passada, o problema parecia estar concentrado nas transferências por Pix, mas hoje a equipe do Seu Dinheiro tentou acessar o app do Nubank e sequer foi possível abrir a tela inicial do banco, onde aparece o saldo. O aplicativo demora para carregar e aparece uma mensagem dizendo que ocorreu um erro.

Pedimos um esclarecimento detalhado à assessoria do Nubank sobre os problemas recorrentes e obtivemos a seguinte resposta:

Lamentamos o ocorrido e estamos trabalhando para normalizar as operações da maneira mais rápida e eficiente possível.

Confira abaixo algumas reclamações desta quarta-feira (5) no Twitter:

só o meu app do nubank q n tá abrindo? — camila (@cmlcdrs) October 5, 2022

não consigo almoçar porque o @nubank tá de folga hoje, feriado cedo né — tá afobado vem tranquilo (@xuaug) October 5, 2022

Meu aplicativo da Nubank n quer abrir — Queiroz ✨ (@Raphaela_QDias) October 5, 2022