Pai de santo joga búzios e dá previsão de quem ganha eleição presidencial

Com a proximidade do segundo turno da eleição presidencial, no dia 30 de outubro, eleitores estão ansiosos para saber quem vai comandar o Brasil nos próximos quatro anos.

Segundo José Augusto Santos, o Pai Augusto de Oxalá, de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, os búzios apontam a vitória de Lula (PT).

“O jogo de búzios é um oráculo, contato direto com o orixá. Na energia das eleições entre Bolsonaro e Lula, quem ganha as eleições é o Lula”, afirma. Segundo o pai de santo, a diferença será pequena: dois ou três milhões de votos a mais que Jair Bolsonaro (PL).

Pai Augusto destaca que ele não vota nem apoia o petista. “Mesmo não sendo do Lula, tenho que admitir. Pensava antes no Lula, mas não. Hoje, para mim, a melhor opção seria o Bolsonaro. Mas não dá para ir contra o que está escrito”, diz.

Pós-eleições serão marcadas por confusões

O jogo de búzios mostra também que o dia do segundo turno das eleições deve ser marcado por confusões, bem como os meses entre o resultado do pleito e a posse do eleito, em janeiro de 2023. “ Vão cair as bolsas do Brasil, vai dar uma polêmica. Em dezembro, acredito que o Bolsonaro vai dar uma complicada em algumas coisas, até passar o mandato para o Lula. Depois volta ao normal”, prevê o pai de santo.

De acordo com a previsão, Bolsonaro deve questionar o resultado das eleições. “Ele não vai aceitar o resultado, vai fazer alguma coisa que a mídia se envolva. Vai polemizar”, diz o pai de santo. Mas a posse de Lula, segundo Pai Augusto, dará fim à polarização no Brasil, que deve voltar à normalidade e tranquilidade.

O religioso explica que as eleições serão marcantes na história do Brasil, e que o país terá consequências com o governo de Lula. “Acredito que alguma venda de alguma coisa que seja do Brasil, não sei te especificar, mas alguma privatização, não na Petrobras. Vejo aquele certo desastre para fazer dinheiro”, afirma. Pai Augusto também prevê que o petista vai surpreender bastante nos ministérios, dando uma “suprida” nas necessidades.

Ainda no próximo mandato, deve ter uma “bomba” com o presidente da Câmara dos Deputados e uma troca no Supremo Tribunal Federal (STF), que vai impactar o ministro Alexandre de Moraes.

Futuro de Bolsonaro

Derrotado nas eleições, Bolsonaro, segundo o pai de santo, tentará questionar o resultado, não querendo liberar o comando do Executivo. Após o fim do seu mandato, toda a família do atual presidente passará por escândalos.

“Vai sair bastante podre após a saída do Bolsonaro, não envolvendo ele, mas os filhos dele. Vai ser bastante problemas de dinheiro, de roubo, de propina, mas isso só na saída dele”, prevê.

Segundo Pai Augusto, o senador Flávio Bolsonaro deve ser preso. “Ele não vai ficar muito tempo preso, mas vai dar uma polêmica”, diz.

