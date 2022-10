‘Pit Stop Juntos com o Capitão’ entrega mais de 1,5 mil adesivos na capital acreana

Na última quarta-feira, dia 26, a jornalista, psicanalista e administradora, Mirla Miranda, que nas eleições deste ano alcançou quase 4,5 mil votos em sua primeira participação como candidata a uma vaga a câmara federal, movimentou o trânsito da cidade.

Mirla, equipe e simpatizantes realizaram o ‘Pit Stop Juntos com o Capitão’ entregando adesivos para carros, motocicletas e até bicicletas, no sinal da Isaura Parente que corta a Avenida Antônio da Rocha Viana.

Com músicas e jingles alusivos à campanha do atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a equipe distribui cerca de mil e quinhentos materiais de campanha, em uma ação que envolveu parceiros.

Como jornalista, Mirla encabeça também o movimento contra ’_fake news_’ e a manutenção da liberdade plena de expressão da imprensa. A faixa no evento do Pit Stop dizia: “ Pela liberdade de expressão, estamos nessa junto do nosso capitão”.

Na última semana, a Rádio Jovem Pan passou por dura censura, em ação movida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre Morais. Além de outros artistas como o pastor André Valadão.

“Do lado de lá pode ser dito qualquer coisa usando mentiras das mais escandalosas, como enganar o cidadão mais carente sobre a retirada do Auxílio Brasil aos brasileiros. Mentira que nos insulta! Uma manobra que revela o “vale tudo” para ganhar as eleições, induzindo o povo ao engano. Isso é crime”, destaca Mirla.

Mesmo indignada com os último acontecimentos, Mirla e eleitores de Bolsonaro seguem convictos da vitória, dado o tamanho das denúncias que revelam ações contra a campanha de Bolsonaro no nordeste. Várias provas já foram arroladas revelando que inserções de rádio do candidato Bolsonaro não foram veiculadas. Faltando três dias para as eleições, o cenário pode revelar muito outros esquemas contra a candidatura de Bolsonaro.

Sobre os parceiros

A gráfica que forneceu os adesivos foi a Basile Publicidade, ofertando gratuitamente o material da campanha 22 para o evento.

A animação musical foi uma doação dos empresários André e Isabele, que permaneceram durante o

todo o movimento com o carro de som.

Coordenaram com Mirla os irmãos Mhaik e Marcondes Santos. Em clima pacífico e de muita alegria.

Os eleitores faziam buzinaço, acenavam com as mãos e durante o período de espera no sinaleiro pediam pelo material.

Mirla esteve todo tempo na rua entregando o adesivos, juntamente com os apoiadores da campanha do presidente que se fizeram presentes.

Desde a primeira eleição de Bolsonaro, o estado do Acre se destacou proporcionalmente como a região eleitoral de maior votação para o presidente eleito. Mais de 72% da população se identificou com a política que enaltece a Deus, a Pátria e a família.

No primeiro turno deste ano, Bolsonaro teve mais de 64% de votos em todo o Acre.

O senador eleito Alan Rick, em evento com a primeira-dama do governo federal, Michele Bolsonaro, em que Mirla, pessoa muito próxima de lideranças nacionais, esteve presente, em sua fala no Maison Borges, pediu ao Acre que se tornasse o estado da federação com maior expressividade na votação no segundo turno para o presidente. E é o que tudo indica devido o grande aceite do movimento realizado por Mirla Miranda na tarde de ontem.

O fechamento foi com oração, agradecimento e aplausos.