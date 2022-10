Ponto facultativo: veja o que abre e fecha no Acre nesta sexta-feira

O Governo do Acre decretou ponto facultativo para esta sexta-feira (28), dia em que se comemora o Dia do Servidor Público no Acre. Veja o que abre e fecha.

Serviços essenciais como saúde e segurança são mantidos, como delegacias e hospitais.

Órgãos do governo

Por conta do ponto facultativo, os órgãos públicos como Organização em Centros de Atendimento (OCA) de Rio Branco e o Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC) não funcionarão no feriado. Os serviços serão retomados na próxima segunda-feira (31).

Correios

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Acre (Correios) e os serviços bancários funcionarão em horário normal nesta sexta-feira (28).

TJAC

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) informou que o expediente forense do Poder Judiciário do Acre será em regime de plantão durante o ponto facultativo. Serão atendidas somente demandas de serviços de urgência.

Bancos

Segundo o calendário de feriados bancários da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), o Dia do Servidor Público não consta como feriado para os funcionários. Portanto, os bancos por todo o Brasil deverão abrir normalmente nesta sexta-feira.

Via Verde Shopping

O Via Verde Shopping também mantém seu funcionamento durante todo o dia, das 10h até 22h.