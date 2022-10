Portão de igreja cai em cima de menino de 4 anos e criança morre

Um menino de quatro anos morreu na noite dessa quinta-feira (20/10) após ser atingido pelo portão de uma igreja no município de Maria da Fé, no Sul de Minas Gerais. Testemunhas contaram à Polícia Militar que Euller Miguel Quirino Oliveira da Silva estava em um culto com a família, quando começou a se pendurar na estrutura de ferro, que acabou caindo sobre ele.

O menino deu entrada no hospital municipal da cidade com ferimentos graves na cabeça e seria encaminhado a uma unidade de saúde de Itajubá, mas faleceu durante o trajeto. Leia mais no portal BHAZ