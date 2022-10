Prefeitura e MP tratam sobre ações para melhoria no atendimento às crianças autistas na capital

O prefeito Tião Bocalom recebeu na manhã desta quarta-feira (19), uma comissão do Ministério Público do Estado (MPE) para tratar de apoio para as crianças com transtorno espectro autista. O objetivo, segundo o promotor de justiça da promotoria especializada de Direito da Criança e do Adolescente, Francisco José Maia, é ajustar políticas públicas voltadas para esse público.

Ainda segundo o promotor existem demandas com ações de curto, médio e longo prazo que precisam ser atendidas pelo poder público municipal, como por exemplo, reforma no prédio do centro especializado Mundo Azul.

“Temos certeza que no período de sessenta dias, aproximadamente, as demandas estarão resolvidas.”

Além da comissão do Ministério Público, participaram da reunião também o secretário da casa Civil, Valtim José, as secretárias de Educação, Nabiha Bestene, e de Saúde, Sheila Andrade.

Sheila Andrade agradeceu o Ministério Público do Acre por procurá-los.

“Em conjunto, poderemos fazer estas tratativas de melhorias especificamente hoje nessa reunião com relação ao atendimento dos autistas”, concluiu.