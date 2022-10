Prefeitura promove festa especial em comemoração ao Dia das Crianças em Brasiléia

Muita alegria e diversão marcou a noite desta sexta-feira, 14, na Praça Hugo Poli, durante a comemoração em homenagem ao Dia das Crianças.

O evento, que já é tradição, foi promovido pela Prefeitura de Brasiléia e contou a presença da prefeita Fernanda Hassem, acompanhada do seu esposo, Israel Milani, vereadores Elenilson Cruz, Lessandro Jorge e equipe municipal.

A festa contou com a participação dos palhaços: Leleco e Alfinete, que animaram as crianças com muitas brincadeiras.

Atrações como passeio no trenzinho da alegria, gincanas,brinquedos infláveis, distribuição de pipoca, bolo, refrigerantes, geladinho e pintura corporal fizeram a alegria da criançada.

A pequena Estefânia Adele, de 6 anos, estudante na escola Élson Dias Dantas, afirmou a satisfação em participar da festa. “Aqui na praça está tudo lindo, gostei muito do palhaço e de brincar nos brinquedos, tá muito legal”, disse.

Dona Raimunda Oliveira, moradora do bairro Eldorado, veio para a praça e trouxe seus dois netinhos para festa. “Eles estão muito felizes, aproveitando para se divertir, é uma novidade para eles que não tem como pagar para brincar nesse tipo de brinquedos”.

A prefeita, Fernanda Hassem, destacou que o evento na praça é realizado todos os anos para as crianças com muito carinho. “Em nossa gestão todos os anos realizamos o Dia das crianças aqui na Praça Hugo Poli, com a participação de crianças de todos os bairros. É um momento agradável, de brincadeiras, de descontração para as nossas crianças. Aqui, tudo o que estar em cima dessa praça, como, pipoca, algodão doce, bolo, refrigerante, brinquedos infláveis, são gratuitos para elas”.

A Prefeitura disponibilizou ônibus nos bairro para que as crianças tivessem conforto e segurança para chegar ao local.