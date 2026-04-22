Aniversariante da Semana

No dia 17 de abril celebramos a vida de uma profissional incrível e uma pessoa admirável!

Parabéns, professora Jeane Sampaio!

Que Deus continue iluminando seus caminhos, renovando suas forças e abençoando sua missão de ensinar com tanta dedicação, carinho e compromisso.

Sua presença faz a diferença na vida de muitos alunos, inspirando sonhos e construindo futuros todos os dias. Que nunca lhe falte saúde, alegria e muitos motivos para sorrir.

Feliz aniversário!

Intermed 2026

O Intermed 2026, realizado no último final de semana em Brasiléia, mais uma vez confirmou sua força como um dos eventos esportivos mais tradicionais da região de fronteira. Reunindo estudantes, atletas e torcedores, a competição movimentou a cidade e reforçou a importância do esporte universitário na integração entre Brasil e Bolívia.

Apesar do sucesso dentro das quadras, um ponto chamou a atenção do público: a ausência das tradicionais transmissões ao vivo realizadas por Luiz, do canal “Acredita Luiz”. Conhecido pelo seu jeito autêntico, carismático e envolvente, ele foi pioneiro ao levar os jogos ao público através do YouTube, utilizando inicialmente apenas um celular e sua própria internet.

Com dedicação e paixão pelo esporte, Luiz conquistou audiência e reconhecimento ao transmitir as partidas, principalmente para familiares e amigos dos atletas que não podiam estar presentes. Seu trabalho, feito de forma independente e por amor ao esporte, contribuiu significativamente para dar visibilidade ao evento ao longo dos anos.

Nesta edição, no entanto, a organização optou por uma nova equipe para realizar as transmissões, deixando de contar com quem idealizou e ajudou a consolidar esse formato. A decisão gerou questionamentos entre participantes e espectadores, que destacaram a importância do trabalho desenvolvido por Luiz ao longo do tempo.

O episódio levanta reflexões sobre reconhecimento, valorização e memória dentro dos eventos que crescem justamente a partir da dedicação de pessoas que acreditam e investem, muitas vezes de forma voluntária, no fortalecimento do esporte local.

Garota Country 2026

A escolha da Garota Country 2026 já tem data marcada e promete movimentar o cenário social e cultural da região da fronteira. O evento será realizado no próximo dia 30 de abril, reunindo beleza, simpatia e a tradição do estilo country em uma noite especial.

Ao todo, oito candidatas estarão na disputa pela faixa: Tulhiany Tavares, Fabiana Silva, Raynne Bezerra, Alexia Julia, Lindaines Luiza, Pricila Galli, Nuriah Lima e Camila Albuquerque. As participantes se preparam para subir ao palco e conquistar jurados e público com desenvoltura, elegância e carisma.

A escolha da Garota Country integra a programação do XIII Circuito Country 2026 e faz parte das comemorações pelos 34 anos de Epitaciolândia, reforçando a importância cultural e festiva do evento para a população.

A expectativa é de grande participação popular, consolidando o concurso como um dos destaques do calendário de eventos. A eleita Garota Country 2026 terá a responsabilidade de representar o título ao longo do ano, participando de atividades e eventos ligados à cultura country na região.



















Beleza, cuidado e sofisticação

A preparação das candidatas à Rainha Country 2026 ganhou um reforço de peso nesta XIII edição do Circuito Country. A organização do concurso firmou uma parceria especial com a especialista em estética Jaqueline Pérez Roca, reconhecida por sua atuação consolidada na área e pelos resultados expressivos ao longo de mais de uma década de carreira.

Com formação em Medicina Estética e expertise em tratamentos avançados, Jaqueline passa a ser responsável pelos cuidados estéticos das participantes, oferecendo um acompanhamento personalizado que valoriza a beleza natural e fortalece a autoestima de cada candidata. Seu trabalho, marcado pela seriedade e inovação, já impactou positivamente a vida de muitas mulheres, promovendo bem-estar e confiança.

Atendendo no Centro Integrado Natur House, na Avenida Internacional, a profissional leva ao concurso não apenas técnicas modernas, mas também um olhar humanizado, garantindo que as concorrentes cheguem ao grande dia ainda mais preparadas e seguras.

A parceria reforça o compromisso do evento em elevar o nível do concurso, proporcionando uma experiência completa às candidatas e encantando o público com um espetáculo de elegância, cuidado e representatividade.

Destaque social e esportivo em Brasiléia

O clima foi de celebração e muita emoção durante o 2º Campeonato Internacional de Pesca Embarcada, realizado em Brasiléia, evento que já se firma como um dos grandes atrativos da pesca esportiva na região Norte.

Reunindo 416 pescadores organizados em 104 equipes, a competição contou com participantes do Acre, Rondônia e também de países vizinhos como Bolívia e Peru, fortalecendo o intercâmbio esportivo na região de fronteira. Ao longo de dois dias, foram capturados mais de 513 quilos de peixes, evidenciando a riqueza natural do Alto Acre.

Com premiação recorde de até R$ 70 mil, o campeonato teve como grande campeã a equipe JJ E Cold Beer, que garantiu o primeiro lugar com 53,61 pontos, levando para casa R$ 25 mil, além de troféus. Outras equipes também foram premiadas com valores em dinheiro, medalhas, troféus e brindes.

A programação foi além da pesca, com atrações culturais, shows musicais e DJs que animaram o público e contribuíram para aquecer a economia local e impulsionar o turismo.

Um dos momentos mais encantadores foi a estreia da categoria Kids, incentivando a participação das crianças. Os pequenos Ian Doming, de 5 anos, e Bianca Maria, de 11, foram os grandes destaques, recebendo premiação e medalhas.

Representando a equipe campeã, Rafaela Matias celebrou a conquista e destacou o apoio recebido ao longo da competição, marcando um momento especial para todos os envolvidos.

Criado na atual gestão municipal, o campeonato já integra o calendário oficial de eventos de Brasiléia e do Acre, consolidando-se como uma importante vitrine do potencial turístico, esportivo e cultural da região.

Fotos: Reprodução

Cavalgada do XIII Circuito Country 2026

A tradicional cavalgada marcará o início da programação do XII Circuito Country de Epitaciolândia, abrindo oficialmente as festividades com muito estilo e espírito sertanejo.

O evento acontece no dia 25 de abril e promete reunir cavaleiros, amazonas e amantes da cultura country em um grande desfile pelas ruas da cidade, celebrando uma das tradições mais fortes da região.

E a festa não para por aí! Após o percurso, a Prefeitura irá disponibilizar tendas e DJ para que os participantes possam continuar comemorando durante o restante do dia. Também haverá a tenda das comitivas, garantindo ainda mais integração, animação e espírito festivo entre os grupos.

Com clima animado e grande participação popular, a cavalgada dá o tom do que vem por aí: uma programação repleta de atrações, valorizando a cultura, o entretenimento e o orgulho de Epitaciolândia.

Prepare o chapéu, a bota e entre no clima, porque o Circuito Country já começa em grande estilo!

51 Tons de Pinga

A comitiva 51 Tons de Pinga já estão confirmada no XIII Circuito Country de Epitaciolândia e chega com tudo para ser um dos grandes destaques da programação!

Reconhecida pela animação, união e aquele espírito festivo que contagia por onde passa, a comitiva promete levantar o público com muita música, energia e estrutura de peso. Entre as atrações confirmadas estão paredões e equipamentos que já são marca registrada do grupo, como Reboque Acesso Negado, Saveiro Amostradinha, Reboque Capa Louka, Carretinha TBT e o Uno Gasparzinho um verdadeiro espetáculo sobre rodas.

O encontro acontece no dia 25 de abril de 2026, reunindo tradição, cultura country e muita diversão em um dos eventos mais aguardados da região.

E para quem ainda não garantiu presença completa na festa, ainda dá tempo de adquirir a pulseira do open bar e open food e aproveitar tudo com ainda mais conforto e animação. Informações e vendas pelo telefone: (68) 99225-8934.

Com apoio de grandes parceiros e uma organização cada vez mais fortalecida, a presença da 51 Tons de Pinga reforça o brilho do Circuito Country, prometendo momentos inesquecíveis para todos que prestigiarem.

Prepare-se, porque essa comitiva sabe fazer festa como ninguém!

A contagem regressiva já começou

A tríplice fronteira já está em clima de festa com o anúncio do Carnavassis 2026, o tradicional carnaval fora de época que promete agitar a região com muita alegria, cores e animação.

O evento acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de maio, reunindo foliões em uma grande celebração que já se consolida como um dos momentos mais aguardados do calendário festivo.

Com o apoio de importantes parceiros, como o Sebrae, o Governo do Acre e a Prefeitura de Assis Brasil, a festa promete movimentar a economia, fortalecer o turismo e proporcionar momentos inesquecíveis para moradores e visitantes.

Prepare a fantasia e entre no ritmo, porque o Carnavassis 2026 vem aí com tudo!

Vida alheia

Rapaz os ensaios da garota country estão a todo vapor. E já tem candidata se achando com a faixa antes da hora viu, mas como a gente sabe, salto alto demais sempre tropeça. Vamos aguardar porque essa disputa promete MUITO!

Vocês repararam na rede social de um certo empresário da fronteira? Rapaz o homem não ama, ele transborda amor. No Natal, estava todo apaixonado por uma, com direito a ensaio fotográfico e tudo. Agora já apareceu comemorando uma semana de namoro com outra. E não se não bastasse essa comemoração inusitada, logo em seguida já surgiu um pedido de noivado. Minha nossa senhora, isso aí não é relacionamento não, é corrida contra o tempo, é muito amor pra pouco tempo ou é pouco tempo pra MUITO amor? E aí eu pergunto, até o final do ano, será que ainda vem mais capítulos desse rodízio do coração?

Esse final de semana foi bem movimentado na fronteira, e não foi só dentro das quadras não viu. O que era pra ser um evento voltado ao esporte acabou virando um verdadeiro negócio lucrativo. E olha, teve gente que saiu com o bolso mais cheio do que muita premiação por aí. Enquanto uns estavam lá pelo amor ao esporte, outros pareciam estar pelo amor ao dinheiro mesmo, mas, como diz o velho ditado “tudo que é bom (e meio duvidoso) não dura muito tempo”. Agora fica a curiosidade: nos próximos anos, será que a galera que “ama” o esporte vai continuar inventando novos jeitos de lucrar? Ou será que a casa cai antes? Façam suas apostas!

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