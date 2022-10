Quais os maiores jogos de eSports no Brasil?

Competições sempre atraíram a atenção de pessoas que desejam superar limites e estimular uma competição interessante. Com o avanço da tecnologia, uma modalidade ganhou espaço: os eSports. Estes jogos são realizados de forma online e cada dia mais há dúvidas sobre como apostar em eSports.

De acordo com a Pesquisa Games Brasil, em sua 9ª edição, destaca o crescimento do público de games no país. Em comparação com 2021, teve um aumento de 2,5%. Aproximadamente 74,5% jogaram games neste ano e representa o maior indicador desde o começo da pesquisa.

Existem alguns sites que realizam este tipo de atividade e trazem algumas opções de modalidades. Seja você com um perfil mais competitivo ou mais queira mais interação, é possível encontrar opções interessantes. Conheça alguns eSports disponíveis.

Os principais jogos de eSports

Há várias competições de eSports acontecendo simultaneamente no mundo todo. Porém, existem algumas opções que atraem cada vez mais participantes. Entenda agora alguns jogos para você.

LOL: Também conhecido como League Of Legends, esta competição traz como diferencial as arenas virtuais e batalhas incríveis. Esta competição está fazendo tanto sucesso que existem profissionais neste tipo de jogo.

E como apostar em eSports, especialmente com LOL, é um das dúvidas de muitas pessoas. Alguns sites oferecem opções de apostas seguras e com prêmios interessantes. Vale conferir melhor a diversidade das suas escolhas em eSports.

Dot2: Este é outro jogo bem popular de eSports. Trata-se de um jogo multiplayer, ou seja, podem ter mais competidores em uma equipe. As competições são online e há a possibilidade de apostar.

Porém, como Dot2 se trata de um jogo um pouco mais complexo, vale entender melhor a dinâmica da competição antes de apostar. Um exemplo é participar de jogos e aprendendo dicas sobre as batalhas.

CS:GO: Também conhecido como Counter-Strike: Global Offensive, trata-se de um jogo multiplayer que tem mais de um jogador. É uma forma interessante de apostar, mas segue a dica anterior sobre praticar antes de apostar.

Mas entender como apostar eSports pode ser interessante quando falamos de CS:GO. As competições são entre dois times e é composto por 5 jogadores com partidas com duração de 30 rounds. As disputas ocorrem durante todo o ano e há campeonatos mundiais de CS:GO.

Como apostar em eSports de forma segura

Existem inúmeros jogos disponíveis como competições dentro deste universo. Porém, vale ressaltar que nem todos os sites são interessantes para você apostar em eSports. A principal questão envolve a segurança do site, permitindo que os dados não sejam roubados por criminosos.

Em seguida, observe as competições que estão rolando e comece a participar. Isso vai trazer mais confiança à medida que as disputas se tornam mais complexas. E jogando você aprende as regras no modo competitivo de forma mais fácil.

Para apostar, veja as opções de apostas iniciais, limite de ganhos e tempo de pagamento do mesmo. Isso pode ser a diferença entre você usar o site A ou o B. Confira os bônus e como funcionam as rodadas de competição.

No mais, acompanhe o blog para ter as novidades mais quentes dos jogos online. Veja ainda outros artigos e saiba melhor sobre jogos e em como apostar em eSports ns competições mais populares atualmente.