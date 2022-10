Qual o efeito da cerveja sobre o aumento da barriga em mulheres?

A cerveja é um dos produtos mais consumidos no mundo, portanto, é normal que as pessoas questionem o seu impacto no organismo.

Primeiramente, o próprio álcool já exige cuidado quanto ao excesso, priorizando a moderação.

Entre os riscos do alcoolismo estão problemas hepáticos e agravamento de distúrbios crônicos, além das próprias consequências psicológicas do vício.

É verdade que cerveja engorda?

Por incrível que pareça, não há nenhuma pesquisa científica mostrando que as cervejas podem aumentar, mais do que outras bebidas e alimentos, a gordura abdominal.

Isso inclui homens e mulheres, ainda que ambos apresentem suas distinções fisiológicas, o sistema imunológico costuma ficar enfraquecido sob doses exageradas de insumos alcoólicos, destilados ou não.

Cuidado com o colesterol

A gordura visceral, conforme menciona o nome, diz respeito ao acúmulo de gordura na região abdominal, difícil de eliminar. Quando alguém enfrenta essa situação, precisa seguir uma dieta regrada, buscando atingir o déficit calórico. A falta de cuidado com os hábitos, resultando em desequilíbrio, aumenta o risco de desenvolver colesterol, diabetes tipo II e outras patologias.

O desequilíbrio hormonal na mulher

Uma diferença observada no corpo feminino, quando este está sujeito a um abdômen mais saliente, é o descontrole da produção hormonal. A mulher não depende apenas do estrogênio, mas precisa de uma série de hormônios. Quando ocorre alguma intervenção, ou seja, os órgãos precisam trabalhar a mais para processar o carboidrato do álcool, mulheres sentem os efeitos de forma densa.

Considerando essas informações, uma ou duas latinhas de cerveja na semana não são suficientes para aumentar o peso de alguém. Contudo, essa grande quantidade de carboidrato sem muitos nutrientes eleva a porcentagem de gordura.

Dessa maneira, também vale observar os alimentos que são consumidos com cerveja, entre frituras, massas e produtos industrializados. Restringir o ganho de gordura abdominal à ingestão dessa mistura não é a melhor maneira de definir seus danos.