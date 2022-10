Quatro pessoas são presas por tráfico de drogas em Rio Branco

Paulo Vitor Silva Januária, 20 anos, Moisés da Costa Vidal, 21, Bruna Silva e Silva, 24, e Laiza Thalia Silva do Nascimento, 19, foram presos acusados de tráfico de drogas, na noite desta sexta-feira (29), na rua Maria das Dores, no bairro Nova Esperança, em Rio Branco.

Segundo informações dos Policiais Militares do Rádio Patrulhamento Motorizado (RPM) do 1° Batalhão, eles estavam fazendo patrulhamento de rotina na região, quando foram acionados via Copom, para verificar um possível tráfico de drogas que estava havendo próximo a uma quadra de esportes em um campo de futebol.

Ao chegar no local denunciado, os PMs começaram a fazer uma varredura para ver se encontravam os entorpecentes. Dentro de uma caixa de um ar-condicionado foram encontradas 12 barrinhas de maconha e R$ 84,00 em espécie oriundo do tráfico de drogas.

Diante do fatos, foi dada voz de prisão ao quarteto que foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis.