Rio Branco em alerta: previsão é de fortes temporais nesta segunda-feira, diz Inmet

Com a chegada no inverno amazônico e o aumento dos temporais, o Acre deverá ficar em alerta amarelo no início desta semana, isso porque segundo o INMET chuvas intensas deverão cair na capital nesta segunda-feira, podendo chover até 50 milímetros entre hoje e amanhã.

Outubro chegou trazendo fortes chuvas e ventanias em todo o estado. Neste mês já choveu 242,40 milímetros de água no Acre, ultrapassando a estimativa para todo o período, que era de 152 milímetros.

“Há previsão de mais chuvas para o resto do mês, com isso, a expectativa é de que fechemos o mês com 100% a mais de chuvas que o esperado”, disse o Coronel Cláudio Falcão, que é coordenador da Defesa Civil em Rio Branco.

O Instituto Nacional de Meteorologia também prevê ventos que poderão chegar a 60 Km/h. Isso porque um ciclone que atingiu o litoral das regiões Sul e Sudeste do país formou um canal de umidade que vai favorecer a ocorrência de chuvas intensas no sul da região amazônica.