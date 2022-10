Rio Branco perde zagueiro para a Copa Verde 2022

O Rio Branco não terá o zagueiro Hugo para a disputa da Copa Verde 2022. O atleta que estava participando da pré-temporada do clube acreano para a disputa do torneio interestadual, mas resolveu aceitar uma proposta do Nacional-AM e deixar o clube acreano no início da semana.

Hugo era uma dos poucos remanescentes do time tricolor que disputou o Campeonato Brasileiro da Série D. O atleta fez alguns jogos entre os titulares, um deles na partida de volta das oitavas-de-final contra o Asa de Arapiraca-AL, quando o Rio Branco, após empate sem gols, perdeu a vaga nas cobranças de pênaltis.

Restando menos de dez dias para a estreia na Copa Verde, o Estrelão segue sua preparação no CT do José de Melo, aos cuidados do preparador físico Selsimar Maciel e do técnico Chicão.

Rio Branco e Tuna Luso, do Pará, fazem jogo único no próximo dia 28 de outubro, no estádio Florestão, às 22h. O classificado vai encarar nas quartas-de-final o vencedor do duelo entre São Raimundo-AM ou São Raimundo-RR.

Venda de ingressos

A diretoria do clube colocou à disposição dos torcedores 2 mil bilhetes (veja abaixo os pontos de venda), pelos preços de R$ 20 e R$ 10 (meia). O clube oferece gratuidade para crianças de até 12 anos. Os pontos de venda são os seguintes: CT José de Melo, Rede e Acre Pan.