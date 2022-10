Rishi Sunak é escolhido primeiro-ministro do Reino Unido

Durante a campanha anterior para o cargo de primeiro-ministro, da qual Liz Truss saiu como vencedora, Sunak frequentemente mencionava as filhas no contexto das mudanças climáticas.

De 2001 a 2004, Sunak foi analista do banco Goldman Sachs e, mais tarde, virou sócio de dois fundos de investimento.

Ele é considerado um dos parlamentares mais ricos do Reino Unido, mas nunca divulgou publicamente qual é o seu patrimônio.

Em 2015, ele foi eleito parlamentar pela cidade de Richmond, no condado de Yorkshire.

Ainda nos primeiros anos de experiência política, Sunak já assumiu uma secretaria no governo da então primeira-ministra Theresa May.

Com Boris Johnson, que sucedeu May, ele foi nomeado secretário-chefe do Tesouro e depois chanceler, um cargo equivalente ao de ministro da Economia.

Atuação durante a pandemia

Sunak tornou-se ministro em fevereiro de 2020 e, em poucas semanas, teve que lidar com as turbulências relacionadas à pandemia de covid-19 e à necessidade de lockdown.

Quando prometeu fazer “o que for preciso” para ajudar as pessoas durante a pandemia em abril e maio de 2020, ele revelou um plano de suporte financeiro no valor de 350 bilhões de libras.

Isso foi suficiente para que ele ganhasse notoriedade e virasse um candidato natural para assumir cargos ainda mais importantes no futuro.

Passado esse primeiro momento, o Reino Unido continuou a ser atingido por um clima econômico tempestuoso.

O próprio Sunak, inclusive, teve que lidar com as consequências de ser multado pela polícia por violar as regras do lockdown em junho de 2020.

Riqueza em debate

Em abril de 2022, alguns críticos conservadores questionaram se Sunak havia realmente entendido a crise financeira do país, que deixou (e ainda deixa) muitas famílias em dificuldades.

Naquele mês, as finanças dele e da família foram submetidas a um intenso escrutínio. Os assuntos fiscais da esposa ficaram em destaque na imprensa e nas mídias sociais.

Mais tarde, ela anunciou que começaria a pagar impostos do Reino Unido sobre os ganhos que tem no exterior para aliviar a pressão política sobre o marido.

Os membros do Partido Trabalhista fizeram várias perguntas sobre as finanças da família, incluindo se Sunak já teria se beneficiado do uso de paraísos fiscais.

O jornal Independent divulgou um relatório afirmando que ele foi listado como beneficiário de fundos nas Ilhas Virgens Britânicas e nas Ilhas Cayman em 2020.

Um porta-voz de Sunak disse que “não reconhecia” tais alegações.

Outros posicionamentos

Sunak foi um grande defensor de Johnson no início, mas renunciou em julho de 2022 afirmando que sentia que sua própria abordagem à economia era “fundamentalmente muito diferente” do que acreditava o então primeiro-ministro.

Sunak fez campanha a favor do Brexit, em que o Reino Unido desfez os laços com a União Europeia.

À época, numa entrevista ao jornal Yorkshire Post, ele disse acreditar que isso tornaria o Reino Unido “mais livre, justo e próspero”.

Ele acrescentou que a mudança nas regras de imigração era outra razão importante para o voto pela saída do bloco econômico.