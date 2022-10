Saída de gado em pé para ser abatido em outros estados preocupa a indústria frigorífica do Acre

O presidente do Sindicato das Indústrias de Frigoríficos e Matadouros do Estado do Acre (Sindicarnes/AC), pecuarista Nenê Junqueira, alertou, na manhã deste sábado (29) para o que classificou como “maior crise da história” do setor no Acre. A crise é decorrente da queda nos abates nos últimos seis anos, o que significa um acumulado no período de 28%, segundo dados do Instituto Brasleiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

Para Nenê Junqueira, de 2019 a 2022 a crise se agravou. “Os números são extremamente preocupantes porque as indústrias estão abatendo 50% da capacidade instalada”, disse.

Para o pecuarista, o principal fator para essa queda drástica é a saída de gado em pé para outros estados, conforme mostra a planilha de abates e saída de gado de 2015 a 2022.

O rebanho do estado vem crescendo nos últimos anos. “No entanto, o desfrute anual dos abates vem caindo ano a ano e é o mais baixo do Brasil, com 7,7% em 2021, quando a média dos outros estados variou de 16% até 20%”, disse.