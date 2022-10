Sega Mega Drive Mini 2 chega à Europa em 27 de outubro

Jogos de videogame, online ou para móvel fazem parte do dia a dia de muitos portugueses. Além de serem uma ótima fonte de entretenimento, providenciando horas e mais horas de diversão, eles ainda servem como fonte de conhecimento. Dá até mesmo para tirar alguns Euros extra com jogos caso você acesse um casino online e comece a apostar nos clássicos jogos de azar.

É claro que sempre é preciso responsabilidade para não exagerar. Este ano de 2022 vem trazendo muitas novidades para os fãs de games e mais uma boa notícia acaba de chegar: A Sega anunciou a data de lançamento europeia do seu Mega Drive Mini 2.

Para aqueles na Europa que desejam colocar as mãos no mini console retrô, tu poderá fazê-lo a partir de 27 de outubro. Se estás a acompanhar as novidades no mundo dos games, será exatamente no mesmo dia do Genesis Mini 2 na América do Norte. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse novo console, falando sobre quais jogos será possível encontrar nele e outras informações importantes para que tu fiques por dentro desta super novidade que está a surgir – ou melhor, ressurgir – no mundo dos games.

Mega Drive Mini 2: O que é e o que oferece aos jogadores?

Os aficionados de games dos anos 90 certamente estão bem familiarizados com o nome “Mega Drive”. Estamos a falar de um console de videogame extremamente popular, com mais de 3 milhões de vendas em solo brasileiros e muitos fãs que até hoje sentem vontade de voltar no tempo para assoprar as fitas e jogar os clássicos.

Infelizmente, as fitas não voltam mais, porém isso não significa que tu não terás a chance de jogar alguns de seus jogos favoritos dos anos 90 novamente. Com o Mega Drive Mini 2, isto se torna totalmente possível. Este novo console conta com um design extremamente parecido com o clássico videogame, contendo um layout um pouco mais moderno e, como o nome sugere, menor do que sua versão antiga.

E ele vem com muitos jogos para os fãs aproveitarem. São mais de 60 títulos disponiveis, incluindo clássicos como Golden Axe 2, Bonanza Bros, Streets of Rage 3 e, obviamente, o jogo mais amado da SEGA, o nosso querido Sonic. Além disto, também será possível encontrar jogos novos, porém com a mesma pegada presente nos outros jogos da SEGA. Ou seja, um console extremamente nostálgico e capaz de oferecer muita diversão aos jogadores.

Data de lançamento

Certamente, muitos fãs estão loucos para colocar as mãos no Sega Mega Drive Mini 2 e, por isso, estão a esperar mais informações sobre a data de lançamento. Apesar de muito suspense no ar, o seu lançamento europeu foi finalmente anunciado.

A partir do mês de Outubro, mais precisamente do dia 27 deste mês, os fãs que europeus – ou de outras nacionalidades que estiverem aproveitando um tempo no velho continente – já serão capazes de adquirir o Mega Drive Mini 2.

Inicialmente, o esperado era que este console só estivesse disponível em solo japonês. Porém, com a ajuda da Amazon, a SEGA resolveu desenvolver a versão americana do aparelho, a qual chegará em Outubro tanto nos Estados Unidos quanto em países da Europa.

No entanto, segundo a própria empresa, o número de consoles disponiveis para esses países será bem restrito. No fim, talvez a melhor opção para os fãs é importar o dispositivo diretamente do Japão.

Vale a pena comprar o Sega Mega Drive Mini 2?

Com todas essas informações, você certamente está se perguntando agora se realmente vale a pena comprar o Sega Mega Drive Mini 2. Bem, na nossa opinião, isto vai depender do teu nível de fanatismo acerca deste tema.

De uma certa maneira, as expectativas são de que este novo console será raro até mesmo nos Estados Unidos e Europa, podendo ser comprados somente através da Amazon, que importará o produto diretatamente do Japão para entregar aos fãs que comprarem. Para os americanos, o Mega Drive Mini 2 está custando algo em torno de US$126 com a taxa de importação do Japão.

No fim, além de ser um investimento caro, pode ser realmente difícil colocar as mãos em um Mini 2. Se tu queres tentar a sorte, porém, indicamos que entre na fila de espera o mais rápido possível. Ela abriu no início de Setembro e garante que as pessoas interessadas tenham a oportunidade de adquirir este novo console, apesar de sua pequena demanda nos continentes americano e europeu.