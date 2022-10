Segurança? Datena vira meme ao aparecer de óculos ao lado de Bolsonaro

Calado e de óculos escuros, Datena parecia um guarda-costas do presidente. No Twitter, o nome do apresentador esteve entre os assuntos mais comentados acompanhado de vários apelidos, como “segurança do Bolsonaro”.

Ao lado do chefe do Executivo, Datena afirmou que não pode declarar apoio no segundo turno das eleições. O pleito acontecerá no dia 30 de outubro.

“A minha empresa, Band, é uma empresa neutra. Eu não posso me posicionar em relação apoio direto ao presidente . Não posso apoiar o presidente. Nem o presidente Bolsonaro, nem o presidente Lula porque na realidade eu sou jornalista. […] Não seria ético e nem leal com minha empresa que eu assumisse uma posição. Mas vim aqui agradecer o presidente pelo que ele fez por mim”, pontuou o apresentador.

Confira algumas reações no Twitter: