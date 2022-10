Sem água há um mês, prefeito decreta situação de emergência no Bujari

O prefeito João Edvaldo decretou situação de emergência no município de Bujari devido a crise hídrica que tem causado “sérios e graves danos ao bem-estar da população havidos em função da estiagem no Município”. Há mais de 30 dias os moradores enfrentam problema de desabastecimento.

A situação tem causado o comprometimento da normalidade na cidade de Bujari, em suas áreas urbanas e rurais, causado pela estiagem e falta de abastecimento de água.

O gestor levou em conta os prognósticos técnicos a respeito de precipitação pluviométrica abaixo da média climatológica esperada para o período e diz que foi realizada de forma emergencial um estudo e execução de um outro ponto viável de captação de água bruta possível, no entanto, atualmente essa fonte também secou.

“Fica declarada situação anormal, caracterizada como Situação de Emergência nas áreas afetadas pela estiagem no município de Bujari, em virtude da ocorrência de desastre classificado e codificado como estiagem. Os órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC sediados no território do Estado ficam autorizados a prestar apoio suplementar às regiões afetadas, mediante articulação com a CEPDEC. Ficam as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente”.

Com o decreto, as autoridades poderão usar de propriedade particular, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação outros meios necessários a resposta da emergência no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização se houver dano.

O decreto tem validade de 90 dias.

Desde a última quarta-feira (19), o Governo do Estado aumentou o número de carros-pipa que reforçam o abastecimento. A estrutura foi adaptada para captar água da fonte localizada e, com os carros-pipa reforçando, o problema foi amenizado. Mas a nova fonte também secou e os sete pipas que estão no Bujari já não estão dando conta.