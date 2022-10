Sena Madureira: vereador cobra melhorias em ruas e diz que vários bairros estão na escuridão

Em entrevista franqueada à imprensa na manhã desta quarta-feira (19), o vereador Jacamin (PP), presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira, cobrou do prefeito Mazinho Serafim (UB), um trabalho de melhoramento nas Ruas da cidade. Segundo ele, o período invernoso está chegando e com ele as dificuldades tendem a aumentar caso não seja feita uma intervenção.

“Várias Ruas de Sena Madureira já se encontram praticamente intrafegáveis. O prefeito prometeu ajeitar as Ruas no verão, mas não conseguiu atender uma grande demanda. Algumas ruas feitas já estão dando problema e outras continuam no barro. É preciso de uma intervenção o mais breve possível”, salientou.

Jacamin também trouxe para a discussão a falta de iluminação pública em vários bairros. “As dificuldades não são apenas com relação ao tráfego nas Ruas. Vários bairros de Sena Madureira estão na escuridão e os moradores vem sofrendo com isso. Trata-se de uma falta de respeito com a população”, mencionou.

Até o fechamento dessa matéria, a Prefeitura ainda não havia detalhado de que forma pretende equacionar esses problemas.