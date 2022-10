Senador eleito Alan Rick agradece votos em Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia

O senador eleito Alan Rick (União Brasil), licenciado do mandato de deputado federal, voltou a percorrer os municípios para agradecer os votos e o empenho daqueles que trabalharam na campanha no interior do estado. Alan também aproveita para ressaltar a importância da reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Nesta sexta-feira (28) esteve em Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia.

“A gente sabe que é impossível chegar a cada uma das mais de 154 mil pessoas que me confiaram o voto. Aqui na tríplice fronteira foram mais de 10.000, mas acredito que é importante fazer esse agradecimento mesmo que dessa maneira simbólica e o retorno das pessoas tem sido muito bom, sempre com muito carinho”, disse o parlamentar.

O senador eleito com 154.312 votos em todo o estado também usou as redes sociais e espaços em TV’s e rádios para agradecer aos eleitores. Um dos compromissos em Brasileia foi uma entrevista com o jornalista Léo Costa onde prestou contas do mandato de deputado federal e falou dos projetos para o mandato de senador.

A posse dos senadores eleitos está programada para o dia 1 de fevereiro de 2023.