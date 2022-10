Sertanejos devem mais de R$ 900 milhões à Receita Federal

No dia 17 de outubro, o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, recebeu cantores sertanejos no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.

Dessa forma, participaram do encontro, estrelas do sertanejo, como Gusttavo Lima, Leonardo, Zezé Di Camargo (da dupla com Luciano), Chitãozinho (da dupla com Xororó), Fernando (da dupla com Sorocaba), George Henrique (da dupla com Rodrigo) e Sula Miranda. Além disso, também estiveram presentes o locutor Cuiabano Lima e o apresentador Ratinho.

Por fim, depois do encontro, Bolsonaro afirmou que o apoio dos cantores sertanejos dá a ele “a certeza” de que haverá uma virada nas eleições e que ele derrotará Lula (PT).

“A opção nossa é pelo não retorno ao passado. Queremos liberdade, democracia, defesa da família, defesa da criança na sala de aula. Queremos e lutamos por um país melhor para todos nós. Quem comanda o Brasil comanda para os 220 milhões, sem divisão”, afirmou o presidente. “A presença dos senhores e senhoras [artistas sertanejos] nos orgulha e nos dá a certeza da virada”, completou.

Imagem: Alison Nunes Calazans / shutterstock.com